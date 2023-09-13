В Иране заявили, что войны между Азербайджаном и Арменией не будет

Министр обороны республики Мохаммад Реза Аштияни сообщил, что "недавняя передислокация военных является обычными маневрами"

ТЕГЕРАН, 13 сентября. /ТАСС/. Иран считает, что военного противостояния между Арменией и Азербайджаном в ближайшем будущем не случится. Такое мнение выразил министр обороны исламской республики Мохаммад Реза Аштияни.

"Мы верим, что войны на Кавказе не будет, и четко изложили позицию Исламской Республики Иран по этому вопросу, - приводит его слова агентство Tasnim. - Мы не приемлем изменения границ между государствами, однако полагаем, что ничего серьезного в регионе в ближайшее время не произойдет".

В понедельник представитель иранского МИД Насер Канани Чафи заявил, что власти Азербайджана не собираются совершать нападение на позиции Армении, а недавняя передислокация военных подразделений является обычными маневрами в преддверии наступления зимы, когда движение по дорогам становится затруднительным.

7 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с утверждением, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с Арменией и разделительной линии с Нагорным Карабахом. В Баку отвергали его заявления, однако уже 8 сентября в Баку заявили, что Армения концентрирует на границе с Азербайджаном живую силу и военную технику. Как утверждают в МИД Азербайджана, Армения "открыто роет новые окопы, возводит укрепления".

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября 2020 года, когда начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября 2020 года подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместили российских миротворцев.