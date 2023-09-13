Жителей Румынии призвали укрыться в подвалах из-за появления БПЛА на территории Украины

Инцидент коснулся проживающих в восьми населенных пунктах в уезде Тулча

БУХАРЕСТ, 13 сентября. /ТАСС/. Жители восьми населенных пунктов в уезде Тулча на юго-востоке страны приняли в ночь на среду на мобильные телефоны первый сигнал тревоги RO-ALERT в связи с появлением БПЛА на украинской территории. Об этом сообщил уездный инспекторат по чрезвычайным ситуациям "Дельта".

"Существует вероятность падения предметов из воздушного пространства, - приводит текст сообщения агентство Аджерпрес. - Сохраняйте спокойствие! Укройтесь в подвалах или убежищах гражданской обороны. Если нет убежища, оставайтесь дома, на расстоянии от окон и наружных стен. Примерная продолжительность - 90 минут".

Минувшей ночью в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. По данным официального ресурса для оповещения населения, речь идет об Одесской, Сумской, Николаевской и Черниговской областях.

Сигнал был направлен примерно в 01:00 (местное время совпадает с мск) населению города Исакча и коммун Лункавица, Гринду, Чаталкей, Килия, Сомова, Пардина и Вэкэрень. "До сих пор инспекторат "Дельта" не получал информации об инцидентах на территории Румынии после российских атак на Украине", - отмечает агентство.

Министерство национальной обороны Румынии сообщило во вторник, что приступило к сооружению убежищ для жителей села Плауру (уезд Тулча), где ранее были найдены обломки беспилотника.

Решение направлять сигналы тревоги RO-ALERT было принято в конце прошлой недели Национальным комитетом по чрезвычайным ситуациям после того, как Минобороны сообщило об обнаружении в уезде Тулча обломков беспилотника. Проводится экспертиза с целью установления времени и обстоятельств, при которых они попали на территорию страны. Румынский президент Клаус Йоханнис заявил в субботу, что этот инцидент, по его мнению, вызван атаками на украинские порты на Дунае.