КНР заявила, что Киев должен разъяснить слова Подоляка о "слабом потенциале" Китая и Индии

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин напомнила, что власти ее страны "неизменно занимают ответственную позицию" по украинской проблеме, стремясь к ее мирному урегулированию

ПЕКИН, 13 сентября. /ТАСС/. Украинские власти должны разъяснить высказывание советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о "слабом интеллектуальном потенциале" Китая и Индии. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Я не имею представления о предпосылках [буквально - "бэкграунде"] данного заявления", - сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос журналиста, которая спросила, как может Пекин прокомментировать подобное высказывание Подоляка. - "Он должен дать разъяснение и объясниться".

Китайский дипломат также напомнила, что власти КНР "неизменно занимают ответственную позицию" по украинской проблеме, стремясь к ее мирному урегулированию путем переговоров. "Этот человек [Подоляк] должен добросовестно проанализировать [ситуацию] и выработать правильное отношение", - подытожила Мао Нин.

Ранее Подоляк выступил с утверждением о "слабом интеллектуальном потенциале" таких стран, как Индия и Китай, которые якобы "не анализируют последствия" своих действий. По его словам, эти государства "зарабатывают" на украинском конфликте, так же, как и Турция.