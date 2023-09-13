Сийярто заявил, что санкции против России нанесли удар по экономике ЕС

По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии, разрыв с Китаем отправит экономику Евросоюза в нокаут

БУДАПЕШТ, 13 сентября. /ТАСС/. Провальная политика санкций против России нанесла сильный удар по экономике Евросоюза, а разрыв деловых контактов с Китаем отправит ее в полный нокаут. Такое мнение высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на международном форуме в Гонконге, организованном в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь".

Он подчеркнул, что ЕС дал неверный ответ на украинский конфликт, "глобализировав его с точки зрения негативных последствий". Европа позволила Соединенным Штатам "спровоцировать себя на соревнование" в том, кто будет поставлять больше оружия Украине, и ввела санкции против России, которые "не привели к окончанию войны", а лишь подкосили европейскую экономику, отметил глава МИД, выступление которого транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Сийярто, "санкции не достигли своей цели, они обернулись полным провалом, Россия не была поставлена на колени". В то же время конкурентоспособность ЕС ухудшается с каждым днем, примером чего может служить тот факт, что в прошлом году Китай обогнал сообщество по объему ВВП.

Министр отметил, что до недавнего времени европейская модель экономического развития основывалась на сочетании передовых западных технологий и доступных, относительно дешевых восточных источников энергии, однако эти связи рвутся одна за другой, и есть глобальные игроки, которые "призывают к разделению европейской и китайской экономик". "Если это произойдет, то европейская экономика будет отправлена в полный нокаут. Это просто убьет ее", - предупредил глава МИД, напомнив, что объем двусторонней торговли между ЕС и КНР составляет €875 млрд в год.

"Поэтому Венгрия призывает к еще более тесному, прочному, успешному и действенному экономическому сотрудничеству между Европой и Китаем", - заключил Сийярто.