13 сентября, 08:00

Глава ЕК заявила, что ЕС стал геополитическим сообществом

Урсула фон дер Ляйен отметила, что этот союз "поддерживает Украину, противостоит агрессии России, реагирует на самоуверенные действия Китая"

БРЮССЕЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Евросоюз после преодоления пандемии и эскалации конфликта на Украине стал геополитическим сообществом. Такое мнение высказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной речью на тему "Состояние Евросоюза". Ее транслирует аудиовизуальная служба ЕК.

"Когда я в 2019 году стояла перед вами со своей программой по созданию цифровой и геополитической Европы, мне было ясно, что некоторые из вас преисполнены сомнений. Это было до того, как мир вышел из-под контроля из-за глобальной пандемии и жестокой войны на европейской земле", - утверждала глава ЕК. "Но посмотрите, где Европа находится сегодня: мы наблюдали за рождением геополитического союза, который поддерживает Украину, противостоит агрессии России, реагирует на самоуверенные действия Китая <...>", - заявила фон дер Ляйен. 

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