Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС без промедления принять Румынию и Болгарию в Шенген

БРЮССЕЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европейского союза (ЕС) без промедления принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону. Об этом она заявила, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной речью на тему "Состояние Евросоюза". Ее транслирует аудиовизуальная служба ЕК.

"Я хотела бы особенно поблагодарить Болгарию и Румынию за то, что они подают хороший пример, указывая на передовой опыт в сфере предоставления убежища и репатриации. Они доказали, что Болгария и Румыния являются частью нашей Шенгенской зоны. Итак, давайте, наконец, впустим их без дальнейших проволочек", - сказала фон дер Ляйен.