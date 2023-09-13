13 сентября, 07:58

Глава Еврокомиссии призвала страны ЕС без промедления принять Румынию и Болгарию в Шенген

БРЮССЕЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европейского союза (ЕС) без промедления принять Румынию и Болгарию в Шенгенскую зону. Об этом она заявила, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной речью на тему "Состояние Евросоюза". Ее транслирует аудиовизуальная служба ЕК.

"Я хотела бы особенно поблагодарить Болгарию и Румынию за то, что они подают хороший пример, указывая на передовой опыт в сфере предоставления убежища и репатриации. Они доказали, что Болгария и Румыния являются частью нашей Шенгенской зоны. Итак, давайте, наконец, впустим их без дальнейших проволочек", - сказала фон дер Ляйен. 

Теги:
БолгарияРумынияФон дер Ляйен, Урсула
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