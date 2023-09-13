Посол США в РФ посетит Пола Уилана в колонии

Пола Уилана осудили за шпионаж, он отбывает наказание в ИК-17 в Мордовии

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Посол США в РФ Линн Трейси направляется в колонию, чтобы навестить гражданина США Пола Уилана, осужденного за шпионаж, сообщается в Telegram-канале посольства.

"Посол Трейси направляется в ИК-17 в Мордовии, чтобы навестить <...> гражданина США Пола Уилана", - говорится в сообщении.

Уилан, имеющий гражданство Великобритании, США, Канады и Ирландии, был задержан при проведении шпионской акции 28 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ в номере гостиницы "Метрополь" в Москве. Следственное управление ФСБ возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ (шпионаж). Мосгорсуд признал Уилана виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.