Глава ЕК заявила, что для Евросоюза важна независимость в сфере снабжения продовольствием

Урсула фон дер Ляйен отметила, что последствия конфликта на Украине и изменения климата создают трудности для этого

БРЮССЕЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что для Европейского союза (ЕС) важна независимость в области снабжения продовольствием. Такое мнение она выразила, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной речью на тему "Состояние Евросоюза".

"Здоровое питание для нашей Европы - это задача сельского хозяйства, основа аграрной политики. И независимость в снабжении продовольствием важна для нас", - сказала фон дер Ляйен, выступление которой транслирует аудиовизуальная служба ЕК. При этом она подчеркнула, что последствия конфликта на Украине и изменения климата создают трудности для этого. "Мы должны вместе с работниками сельского хозяйства решать эти новые задачи, и только так мы сможем обеспечить нашу продовольственную безопасность в будущем", - констатировала глава ЕК.

Это, по ее словам, означает, что требуется "больше диалога и меньше поляризации". "И на этой основе мы хотели бы начать стратегический диалог о будущем сельского хозяйства в Европейском союзе, потому что я была и остаюсь убеждена, что сельское хозяйство и охрана природы могут идти рука об руку. И то, и другое важно", - резюмировала фон дер Ляйен, указав, что Европа является "местом уникального биологического разнообразия".