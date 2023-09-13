В США сообщили о расчистке джунглей на островах в Тихом океане для увеличения аэродромов

По информации Defense One, ВВС страны уже вырубают джунгли на Тиниане

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Военно-воздушные силы намерены увеличить количество аэродромов в Тихоокеанском регионе, для этого необходимо получить финансирование и расчистить джунгли. Об этом заявил командующий ВВС США в регионе генерал Кеннет Уилсбах.

"Мы будем расчищать джунгли, заново оборудуем некоторые поверхности, чтобы в нашем распоряжении была довольно большая и крайне функциональная база маневренного боевого применения, дополнительная база, с которой мы можем совершать вылеты. И у нас есть еще несколько подобных проектов по всему региону, которыми мы займемся. Для их реализации необходимы ресурсы, и именно за их выделение я буду выступать, когда вернусь в штаб", - отметил генерал, выступая на ежегодной конференции Air & Space Forces Association, Его слова приводит портал Defense One.

По словам Уилсбаха, ВВС запросили дополнительные средства на строительство объектов у федеральных властей США, но американский Конгресс вряд ли примет законопроекты в сфере обороны до начала финансового года 1 октября. "Меня очень занимает вопрос о новых боеприпасах, которые мы хотим закупить в рамках бюджета на 24-й год, если он будет утвержден, а также модернизация некоторых действующих платформ, которые крайне важны для поддержания главенства в некоторых сферах, где мы проводим миссии", - добавил Уилсбах.

Как пишет портал, ВВС США уже вырубают джунгли на Тиниане - небольшом острове близ Гуама, где во время Второй мировой войны располагалась крупнейшая база бомбардировщиков B-29, впоследствии там проводились учения. Издание указывает, что Китай строит собственные аэродромы в Тихом океане, ремонтирует взлетно-посадочные полосы и "совершенствует свои возможности в сфере нарушения логистики и коммуникаций США". Генерал указал, что ВВС США работают над усилением связи и логистики и разрабатывают запасные планы для решения возможных трудностей.