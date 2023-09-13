13 сентября, 08:56

В ЕК заявили о необходимости единства по отношению к Африке, проявленного к Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что они совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Бореллем разрабатывают "новую стратегическую концепцию"

БРЮССЕЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Евросоюз должен продемонстрировать "такое же единство по отношению к Африке, какое показал к Украине". Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной речью на тему "Состояние Евросоюза". Ее транслирует аудиовизуальная служба ЕК.

"Мы должны развивать выгодное для обеих сторон партнерство, которое займется вопросами, которые в равной степени в интересах Европы и Африки", - сказала она. "Поэтому мы вместе с верховным представителем [Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом] Боррелем разработаем новую стратегическую концепцию, которую представим на следующем саммите ЕС - Африка", - сообщила фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС следует сконцентрироваться на сотрудничестве как с правительствами стран Африки, так и общественными организациями. 

Теги:
Фон дер Ляйен, Урсула
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