СМИ: НАТО пока не может выполнить обязательство тратить минимум 2% от ВВП на оборону

По мнению портала Defense One, это создает проблемы с поставками вооружения на Украину

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Страны НАТО не могут пока действовать в соответствии с согласованными на саммите в Вильнюсе принципами альянса и тратить минимум 2% от ВВП на оборону. Об этом сообщил американский портал Defense One со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании McKinsey.

"Одно дело - сделать политическое заявление об увеличении финансирования. Другое дело - выделить эти средства и направить в промышленность", - считает аналитик McKinsey Гильом де Раньери. Как отмечает портал, "пройдут годы", прежде чем страны смогут выполнить обязательство и повысить бюджеты на оборону до 2% от ВВП. Подобная ситуация "создает проблемы для наращивания производства для поставок на Украину", где военные используют боеприпасы в объемах, "невиданных в Европе со времен Второй мировой войны", уточняет Defense One.

Как отмечает портал, другой проблемой является то, что европейские правительства все чаще пытаются найти более оптимальное решение, поэтому "закупают дешевое оружие из Израиля или Южной Кореи".

По данным Defense One, европейские расходы на оборону выросли за последние 10 лет на 4%.

Ранее генеральный директор шведского концерна Saab Микаэль Йоханссон отметил, что Североатлантическому альянсу следует переосмыслить свой подход к процессу оборонного планирования, в том числе к цепочкам поставок сырья и компонентов для военной промышленности. По его словам, в Евросоюзе "отсутствует процесс оборонного планирования", а НАТО "должна переосмыслить" свой подход к созданию устойчивой системы поставок для предприятий, производящих боеприпасы.