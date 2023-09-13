В КНР заявили об углублении отношений с КНДР в условиях высокого приоритета ее связей с РФ

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин выразила удовлетворение по поводу оптимальной ситуации во взаимодействии Пекина с Пхеньяном

ПЕКИН, 13 сентября. /ТАСС/. Китайские власти продолжают углублять дружественные отношения с КНДР в условиях, когда связи с Москвой являются для Пхеньяна основным приоритетом. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай и КНДР <...> углубляют взаимодействие и сотрудничество по всем направлениям", - сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста о том, как относятся китайские власти к тому, что лидер КНДР Ким Чен Ын считает отношения с Россией главным приоритетом.

Официальный представитель напомнила ему, что визит Ким Чен Ына в РФ "относится к сфере российско-корейских отношений". Она также выразила удовлетворение по поводу оптимальной ситуации во взаимодействии Пекина с Пхеньяном, указав на успешно поддерживаемые между ними контакты "в соответствии с консенсусом, который был достигнут на высшем уровне".

"Китай и КНДР содействуют тому, чтобы поддерживаемые между ними традиционные добрососедские отношения непрерывно демонстрировали в своем развитии новые, еще более значительные результаты", - подытожила Мао Нин.

Ранее перед началом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным Ким Чен Ын отметил, что развитие отношений с Москвой - главный приоритет для Пхеньяна. Он уточнил, что встреча с российским лидером должна поднять их на новый уровень.