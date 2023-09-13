СМИ: отстраненный от власти президент Габона Бонго Ондимба пока не готов покинуть страну

Премьер-министр переходного периода Габона Раймон Ндонг Сима в интервью медиагруппе Би-би-си предположил, что "он выжидает с тем, чтобы посмотреть, что будет дальше"

ПРЕТОРИЯ, 13 сентября. /ТАСС/. Отстраненный от власти президент Габона Али бен Бонго Ондимба пока не намерен покидать страну. Об этом заявил премьер-министр переходного периода Габона Раймон Ндонг Сима в интервью медиагруппе Би-би-си.

"Сейчас Бонго Ондимба находится в [столице Габона] Либревилле, он пока еще не принял решение покинуть страну, - сообщил премьер. - Я думаю, что он выжидает с тем, чтобы посмотреть, что будет дальше".

6 сентября президент на переходный период Габона генерал Брис Олиги Нгема сообщил, что находящемуся под домашним арестом Бонго Ондимбе предоставлена возможность покинуть страну и выехать за границу для лечения.

Отвечая на вопрос, следует ли ожидать судебного преследования Бонго Ондимбы и его министров, премьер ответил: "Да, я думаю, что новые власти уже ясно заявил, что намерены преследовать тех, кто был вовлечен в коррупцию или отмывание денег".

Касаясь внешней политики, Ндонг Сима заявил, что Габон намерен сохранять хорошие отношения с Францией. "Мы имеем длительную историю отношений с Францией, что очень важно для инвестиций, - отметил премьер. - Мы намерены поддерживать отношения с Парижем, так как французские инвесторы находятся в Габоне, работая в энергетическом и горнодобывающем секторах. Это определяет тесные отношения между нами. Однако это не означает, что мы не можем иметь тесных отношений и с другими странами".

Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа президентских выборов, на которых победил шедший на третий срок Бонго Ондимба. 30 августа на собрании генералов Олиги Нгема был назначен главой государства на переходный период.