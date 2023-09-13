13 сентября, 08:56,
обновлено 13 сентября, 09:33

Ким Чен Ын заявил, что его визит в РФ проходит на фоне "борьбы прогресса с реакционизмом"

По словам лидера КНДР, он, в частности, обсудил с Владимиром Путиным ситуацию на Корейском полуострове и в Европе

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын считает, что его визит в РФ проходит на фоне борьбы прогресса и реакционизма, справедливости и несправедливости в мире. Об этом он заявил в ходе торжественного приема, устроенного президентом РФ Владимиром Путиным.

"Наш нынешний визит проходит в период, когда на международной арене разворачивается ожесточенное противоборство между прогрессом и реакционизмом, между справедливостью и несправедливостью, а процесс [построения] многополярного мира энергично развивается благодаря общей воле и сплоченной мощи самостоятельных сил", - сказал лидер КНДР.

Ким Чен Ын заявил, что обсудил с Путиным ситуацию на Корейском полуострове. Также он обсудил с Владимиром Путиным ситуацию в Европе. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСитуация на Корейском полуостровеКим Чен ЫнВизит Ким Чен Ына в Россию
© Информационное агентство ТАСС
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