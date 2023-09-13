СМИ: правящая партия и оппозиция по-разному видят будущее ПРО Польши

Интернет-портал interia.pl сообщил, что различие заключается в выборе системы противоракетной обороны

ТАСС, 13 сентября. Правящая в Польше консервативно-националистическая партия "Закон и справедливость" (ЗиС) и крупнейшее оппозиционное объединение "Гражданская коалиция" (ГК) по-разному видят будущее польской системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщает интернет-портал interia.pl.

"Для безопасности Польши следует срочно присоединиться к программе противоракетной обороны союзников European Sky Shield", - приводит портал слова лидера ГК и бывшего премьер-министра страны Дональда Туска.

В отличие от ГК правящая ЗиС делает ставку на создание и укрепление национальной системы ПРО. По словам министра обороны Польши Мариуша Блащака, "мы уже имеем целую систему, пока наши партнеры эту систему [только] создают". Он добавил, что существующая в Польше система ПРО уже "имеет большие возможности", чем планируемая несколькими странами НАТО система ПРО European Sky Shield.

Идея создания такой системы была выдвинута осенью прошлого года и поддержана рядом государств - членов НАТО: Бельгией, Болгарией, Венгрией, Латвией, Литвой, Нидерландами, Норвегией, Румынией, Словакией, Словенией, Чехией, Эстонией, а также Великобританией и Германией.

В 2018 году Польша подписала с США контракт на приобретение американской системы Patriot для создающейся национальной системы ПРО Wisla. Две фазы этой программы предусматривают приобретение Польшей 16 пусковых установок, 208 ракет, 4 радиолокационных станций с радарами. Также было подписано соглашение о закупке 138 пусковых установок и более 1 тыс. ракет для системы ПРО/ПВО ближнего действия Narew. Основная задача этой системы - прикрытие войск и объектов в районе боевых действий и авиабаз, а также дополнение огневой системы зенитных и противоракетных комплексов средней дальности Wisla на малых высотах.

Парламентские выборы состоятся в Польше 15 октября. По данным последних социологических опросов, польские оппозиционные партии впервые за многие месяцы обошли в рейтинге правящую в стране партию ЗиС.