13 сентября, 08:57,
обновлено 13 сентября, 09:23

Ким Чен Ын заявил, что уверен в победе армии и народа России над "сборищем зла"

Лидер КНДР "глубоко убежден, героические российская армия и народ, блестяще наследуя традицию победы, уверенно продемонстрируют бесценные достоинства чести на двух фронтах - специальной военной операции и построения сильного государства"

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын уверен в победе армии и народа России над "сборищем зла", питающим иллюзии о гегемонии. Такую точку зрения он высказал, выступая с тостом на официальном обеде с президентом России Владимиром Путиным.

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"Уверены в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, и [одержит победу в борьбе] за создание стабильной обстановки для развития", - сказал он.

"Глубоко убежден, героические российская армия и народ, блестяще наследуя традицию победы, уверенно продемонстрируют бесценные достоинства чести на двух фронтах - специальной военной операции и построения сильного государства", - добавил он. 

Теги:
РоссияКим Чен ЫнВоенная операция на УкраинеВизит Ким Чен Ына в Россию
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