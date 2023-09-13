Ким Чен Ын заявил, что уверен в победе армии и народа России над "сборищем зла"

Лидер КНДР "глубоко убежден, героические российская армия и народ, блестяще наследуя традицию победы, уверенно продемонстрируют бесценные достоинства чести на двух фронтах - специальной военной операции и построения сильного государства"

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын уверен в победе армии и народа России над "сборищем зла", питающим иллюзии о гегемонии. Такую точку зрения он высказал, выступая с тостом на официальном обеде с президентом России Владимиром Путиным.

"Уверены в том, что российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, и [одержит победу в борьбе] за создание стабильной обстановки для развития", - сказал он.

"Глубоко убежден, героические российская армия и народ, блестяще наследуя традицию победы, уверенно продемонстрируют бесценные достоинства чести на двух фронтах - специальной военной операции и построения сильного государства", - добавил он.