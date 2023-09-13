Ким Чен Ын заявил о готовности защищать международную справедливость в сотрудничестве с РФ

Лидер КНДР уверен в формировании нерушимого стратегического сотрудничества его страны и России

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР заявил, что готов выстраивать с президентом РФ стабильные и ориентированные на будущее межгосударственные отношения и на их основе стимулировать построение сильных государств и защищать международную справедливость. Об этом он заявил в ходе торжественного приема, устроенного президентом РФ Владимиром Путиным.

"Буду с президентом выстраивать на долгие времена стабильные и устремленные в будущее корейско-российские отношения и на их основе стимулировать построение сильного государства в обеих странах и осуществлять истинную международную справедливость", - сказал руководитель народной республики.

Ким Чен Ын уверен в формировании нерушимого стратегического сотрудничества КНДР и РФ. "В завершении хочу выразить уверенность в том, что нынешний наш визит послужит важным моментом в дальнейшем развитии и превращении традиционных корейско-российских дружественных отношений в нерушимые отношения стратегического сотрудничества", - сказал он, произнося тост.

Переговоры проходили на космодроме Восточный в Амурской области. Сначала лидеры пообщались с участием делегаций, потом - тет-а-тет. Как ранее отмечал Песков, в повестке были вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономические связи и культурные обмены, а также ситуация в регионе и в мире в целом. Лидеры двух стран продолжили общение за официальным обедом.

Лидер КНДР приехал в Россию по приглашению президента РФ. Его визит носит статус официального - это одна из высших категорий в протокольной практике.

До этого Ким Чен Ын приезжал в Россию в апреле 2019 года. Тогда, в частности, они с Путиным провели переговоры во Владивостоке. Это была их первая встреча.