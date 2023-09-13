13 сентября, 08:59,
обновлено 13 сентября, 09:28
Визит Ким Чен Ына в Россию

Ким Чен Ын поднял тост за победу России

Лидер КНДР также поднял бокал за здоровье Владимира Путина и за укрепление российско-корейских отношений

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 13 сентября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе торжественного приема поднял бокал за победу России, здоровье ее президента Владимира Путина и всех присутствующих, за укрепление российско-корейских отношений.

"Предлагаю поднять бокал за доброе здоровье уважаемого президента РФ товарища Владимира Владимировича Путина, за новую победу великой России, за беспрерывное развитие и укрепление российско-корейской дружбы, за здоровье всех присутствующих здесь товарищей", - сказал Ким Чен Ын. Ранее руководитель народной республики выразил уверенность в победе армии и народа России над "сборищем зла", питающим иллюзии о гегемонии. 

Теги:
РоссияКим Чен ЫнВизит Ким Чен Ына в Россию
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