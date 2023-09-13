13 сентября, 09:06
Военная операция на Украине

Саркози считает, что вступление Украины в НАТО спровоцировало бы Россию

Eric Feferberg Pool Photo via AP
Николя Саркози
© Eric Feferberg Pool Photo via AP

Бывший президент Франции ранее заявил, что возврат Крыма под контроль Киева является иллюзорным

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Вступление Украины в Североатлантический альянс не способствовало бы установлению мира, а только спровоцировало бы Россию. Такое мнение высказал бывший президент Франции (2007-2012) Николя Саркози в интервью телеканалу BFMTV.

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"Включение Украины в состав НАТО не способствовало бы миру, - отметил он. - Это было бы провокацией для России".

Саркози в середине августа в интервью газете Le Figaro призвал к переговорам по Украине. Кроме того, он заявил, что возврат Крыма под контроль Киева является иллюзорным, а призвание Украины - быть мостом между Россией и Европой, а не вступать в Евросоюз. 

Теги:
УкраинаРоссияФранцияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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