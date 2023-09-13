Саркози считает, что вступление Украины в НАТО спровоцировало бы Россию

Бывший президент Франции ранее заявил, что возврат Крыма под контроль Киева является иллюзорным

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Вступление Украины в Североатлантический альянс не способствовало бы установлению мира, а только спровоцировало бы Россию. Такое мнение высказал бывший президент Франции (2007-2012) Николя Саркози в интервью телеканалу BFMTV.

"Включение Украины в состав НАТО не способствовало бы миру, - отметил он. - Это было бы провокацией для России".

Саркози в середине августа в интервью газете Le Figaro призвал к переговорам по Украине. Кроме того, он заявил, что возврат Крыма под контроль Киева является иллюзорным, а призвание Украины - быть мостом между Россией и Европой, а не вступать в Евросоюз.