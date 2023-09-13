Экс-советник главы Пентагона счел реальной опасность войны НАТО с Россией в Черном море

Страны Североатлантического альянса должны с осторожностью совершать маневры в регионе, полагает полковник в отставке Дуглас Макгрегор

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Страны Североатлантического альянса (НАТО) должны с осторожностью совершать маневры с Черном море, иначе они рискуют оказаться в состоянии войны с Россией. Такое мнение выразил бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Я считаю очень реальной опасность, что если мы [страны НАТО] не будем осторожны, то можем оказаться в состоянии войны с Россией в Черном море", - заявил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, комментируя старт военно-морских учений нескольких стран альянса в черноморской акватории и дельте Дуная.

Макгрегор пояснил со ссылкой на свои источники в Европе, что в рамках этих маневров корабли НАТО попытаются сопроводить суда с оружием, направляющиеся в Одессу. "Я надеюсь, что это неправда, потому что <...> это опасно само по себе, - пояснил эксперт. - Если они подплывут слишком близко к Крыму или российскому побережью <...>, это может привести к конфронтации, русские не будут это терпеть".

Он отметил, что Черное море так же важно для России, как Карибское море для США. В этом контексте полковник выразил уверенность, что если страны НАТО "попытаются направить военные корабли в Черное море, за ними будут очень пристально следить, и, если они подойдут слишком близко к чему-либо жизненно важному для русских, то те будут действовать".

Официальная церемония открытия международных учений Sea Breeze 23.3, проводимых военно-морскими силами Румынии и США в Черном море и в дельте Дуная, прошла 11 сентября в румынском порту Констанца. В маневрах, которые будут продолжаться до 15 сентября, участвуют более двухсот военных моряков из Болгарии, Великобритании, Румынии, США, Турции, Украины и Франции. Согласно штабу ВМС Румынии, "главная цель Sea Breeze 23.3 - развитие операционного и тактического взаимодействия стран-участниц в области борьбы против взрывных устройств, в особенности морских мин, с целью обеспечения свободной навигации".