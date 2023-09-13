Еврокомиссия включила страны - кандидаты в ЕС в отчеты по верховенству закона

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что "это поставит государства в одинаковое положение с членами Евросоюза"

БРЮССЕЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) приняла решение включить страны, являющиеся кандидатами на вступление в Европейский союз, в ежегодные отчеты ЕК по верховенству закона. Об этом заявила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной речью на тему "Состояние Евросоюза". Ее транслирует аудиовизуальная служба ЕК.

"Мы распространим отчеты по верховенству закона на страны, находящиеся на пути к присоединению к ЕС, чтобы они еще быстрее вошли в курс дела. Это поставит эти государства в одинаковое положение со странами - членами ЕС и станет для них поддержкой в проведении реформ", - отметила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что эти отчеты приносят хорошие результаты. "Верховенство закона всегда будет в основе нашего союза в настоящем и будущем с новыми членами. Поэтому Еврокомиссия сделала своим приоритетом публикацию ежегодных отчетов по верховенству закона. Мы тесно работаем с государствами-членами, чтобы определить их прогресс в этом направлении и донести до них наши обеспокоенности, а также дать рекомендации на будущий год, - отметила она. - Это приносит результаты. Я уверена, что мы можем сделать то же самое и для будущих стран-членов".

Еврокомиссия каждый год публикует отчеты, содержащие оценку ситуации с соблюдением принципа верховенства закона в Европейском союзе в целом и в каждом из 27 входящих в него государств.