Глава Еврокомиссии не стала комментировать свое возможное выдвижение на второй срок

Вместо этого Урсула фон дер Ляйен сосредоточила свое выступление на проектах, запланированных на ближайшие месяцы

БРЮССЕЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодной речью на тему "Состояние Евросоюза", не стала комментировать, будет ли она баллотироваться на новый срок после выборов в Европарламент в июне следующего года.

Вместо этого глава ЕК сосредоточила свое выступление, которое длилось чуть больше часа, на проектах, запланированных на ближайшие месяцы. К ним относятся, среди прочего, борьба с нелегальной миграцией и усилия по снижению зависимости ЕС от таких стран, как Китай. Фон дер Ляйен дала лишь общие комментарии по поводу предстоящих выборов. "Менее чем через 300 дней европейцы пойдут на выборы в нашей уникальной и замечательной демократии", - сказала она.

Как и на всех выборах, это будет момент, когда, по словам фон дер Ляйен, "люди задумаются о ситуации в Евросоюзе и о том, чего достигли те, кто представляет интересы граждан". Это, как считает глава Еврокомиссии, также будет момент, чтобы решить, какого будущего хотят европейские избиратели.

Срок полномочий нынешнего состава Еврокомиссии истекает в ноябре 2024 года. По информации европейских источников, фон дер Ляйен уже ведет интенсивную работу с европейскими политиками, в первую очередь в рамках Европейской народной партии, чтобы гарантировать себе назначение на второй срок.

Глава Еврокомиссии назначается на этот пост решением саммита глав государств и правительств ЕС. Первая в истории ЕС попытка назначить главу ЕК на основании результатов выборов в Европарламент была предпринята в 2019 году. Она провалилась, поскольку лидеры ЕС отклонили всех избиравшихся от наднациональных партий ЕС кандидатов и остановили свой выбор на фон дер Ляйен.