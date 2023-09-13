Еврокомиссия начнет подготовку к расширению ЕС

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила готовность сообщества идти на изменение своих конвенций и договоров в случае расширения

БРЮССЕЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) начнет подготовительную работу по анализу действующих в ЕС документов и институтов для их адаптации к расширению состава сообщества. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Ее речь транслировала аудиовизуальная служба ЕК.

Фон дер Ляйен подчеркнула готовность сообщества идти на изменение своих конвенций и договоров в случае расширения. При этом она добавила, что ЕС "не может ждать изменений договоров" и уже сейчас должен делать шаги в сторону расширения состава сообщества. "Евросоюз, готовый к расширению, может стать реальностью быстрее, [чем кажется]", - заявила она. По ее словам, ЕК "начнет предварительную работу" по анализу действующих документов и институтов, чтобы определить, какие сферы сообщества "требуют адаптации" в преддверии расширения.

"Нам нужно подумать о том, как наши институты будут работать, включая Европарламент и Еврокомиссию. Нам нужно обсудить будущее нашего бюджета с точки зрения того, какие проекты он финансирует, каким образом финансирует и откуда он берет средства. И нам нужно понимать, как мы обеспечим обязательства в сфере безопасности в мире, где сдерживание имеет большее значение, чем когда-либо. Мы должны ответить на эти вопросы сегодня, если мы хотим быть готовы к завтрашнему дню", - заключила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии выразила мнение, что ЕС за последние годы продемонстрировал способность "быть геополитическим союзом и быстро принимать решения". "Я верю, что европейская команда сможет работать и тогда, когда в ее составе будет более 30 членов", - указала фон дер Ляйен.