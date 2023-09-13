В ОАЭ заявили, что ждут с визитом председателя Госдумы

Первый секретарь посольства ОАЭ в РФ Мухаммед Рашид Ибрахим Рашид аль-Мансури выразил надежду, что этот визит будет продуктивным "и в рамках него пройдет ряд важных встреч"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Представители Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ждут с визитом председателя Государственной думы Вячеслава Володина. Об этом заявил первый секретарь посольства ОАЭ в РФ Мухаммед Рашид Ибрахим Рашид аль-Мансури на проходившем в Госдуме открытии художественной выставки "Лидеры. Россия - ОАЭ".

"Мы в Объединенных Арабских Эмиратах очень ждем предстоящий визит председателя Государственной думы", - сказал он. Дипломат выразил надежду, что этот визит будет продуктивным "и в рамках него пройдет ряд важных встреч".

Он указал, что двусторонние отношения РФ и ОАЭ "носят стратегический характер". "И такие культурные мероприятия, как <…> открытие выставки, отражают один из аспектов наших двусторонних отношений", - подчеркнул дипломат.

В новость внесена правка (13:19 мск) - передается повторно в связи с уточнением имени спикера в лиде, верно - Мухаммед Рашид Ибрахим Рашид аль-Мансури