В Баку сообщили об интенсивном обстреле позиций армии Азербайджана в Карабахе

По данным Минобороны, подразделениями Вооруженных сил Азербайджана "были приняты необходимые меры"

БАКУ, 13 сентября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана заявило об интенсивном обстреле позиций армии республики в Карабахе.

"13 сентября около 12:20 (11:20 мск - прим. ТАСС) незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу боевые позиции азербайджанской армии в Агдамском направлении", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, подразделениями Вооруженных сил Азербайджана "были приняты необходимые меры".

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха еще с 1988 года. В сентябре 2020 года в регионе в очередной раз развернулись активные бои. 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий. В регион были введены российские миротворцы, которые обеспечивают работу гуманитарных коридоров. 17 мая 2023 года на саммите Совета Европы в Рейкьявике Пашинян заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана в его границах, куда входит и Нагорный Карабах.