13 сентября, 10:07

Министр иностранных дел Британии посетит Турцию

Стороны обсудят вопросы сотрудничества в различных сферах, а также конфликт на Украине и зерновую сделку

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли совершит визит в Анкару, в ходе которого встретится с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и министром национальной обороны Яшаром Гюлером.

Как сообщило внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства, переговоры будут нацелены на увеличение торговли между странами, обеспечение региональной безопасности и укрепление сотрудничества в борьбе с терроризмом, организованной преступностью и нелегальной миграцией. Отмечается, что Клеверли "даст высокую оценку" усилиям Турции по возрождению черноморской зерновой инициативы, а также "обсудит более широкие последствия" конфликта на Украине. 

Теги:
ТурцияВеликобритания
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация