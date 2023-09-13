На Украине 434 населенных пункта остаются без электричества

По данным "Укрэнерго", обесточена часть потребителей Одессы, есть повреждения сетей в Харьковской области и в подконтрольных Киеву районах ДНР

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Более 430 населенных пунктов Украины остаются без энергоснабжения. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 434 населенных пункта", - говорится в сообщении компании в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Согласно информации "Укрэнерго", по техническим причинам обесточена часть потребителей Одессы, есть повреждения сетей в Харьковской области и в подконтрольных Киеву районах ДНР.

Осуществляется обмен электроэнергией со Словакией и Молдавией.

Вопросы работы энергетической инфраструктуры дважды обсуждались на прошлой неделе на заседании ставки верховного главнокомандующего Украины. Как сообщал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, президент Владимир Зеленский недоволен тем, как в стране идет подготовка инфраструктуры к следующему отопительному сезону. По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина направила уже $2,3 млрд на восстановление энергетических объектов. Тем не менее в компании "Укрэнерго" ранее заявили о невозможности восстановить все поврежденные энергетические объекты к началу отопительного сезона. По информации главы Комиссии по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг Украины Константина Ущаповского на август 2023 года, восстановлено менее 2% поврежденных объектов энергетической инфраструктуры.