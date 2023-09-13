Правозащитники ФРГ призвали прекратить конфискацию автомобилей из РФ на границе

Представители VADAR заявили, что "пора прекратить дискриминацию по национальным признакам!"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Члены Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) обратились к правительству ФРГ с призывом прекратить изъятие автомобилей с российскими номерами, использующих территорию ФРГ для транзита в другие страны шенгенской зоны. Об этом сообщается в поступившем в ТАСС релизе ассоциации.

"Вследствие молчаливого согласия и одобрения абсурдной интерпретации резолюции Еврозоны со стороны немецких властей случаи незаконной конфискации транзитных автомобилей с российскими номерами остаются актуальными. Пора прекратить нарушения прав человека на территории Федеративной Республики Германия! Пора прекратить дискриминацию по национальным признакам!" - заявили представители VADAR.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". Еврокомиссия подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.