Полиция задержала одного из 10 самых разыскиваемых преступников в Испании

Он обвиняется в причастности к убийству в Мексике в 2012 году

МАДРИД, 13 сентября. /ТАСС/. Национальная полиция Испании задержала в Мадриде мужчину, который фигурировал в испанском списке 10 самых разыскиваемых преступников. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов.

По их информации, подозреваемый также был включен в список самых разыскиваемых беглецов Европы. Он обвиняется в причастности к убийству человека в Мексике в 2012 году.

Мексиканские власти за совершенные действия просили для задержанного до 35 лет лишения свободы. Расследование в Испании продолжалось с 2020 года.