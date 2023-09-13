13 сентября, 10:40

Подоляк объяснил заявление о "слабом потенциале" Индии и Китая

Советник главы офиса президента Украины заявил, что российская сторона "вырвала слова из контекста, исказила смысл"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что его слова о "слабом интеллектуальном потенциале" Индии и Китая были вырваны из контекста и поэтому неправильно поняты.

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Ответственность за это он возложил на РФ, заявив, что именно российская сторона "вырвала слова из контекста, исказила смысл".

"Конечно же, у Турции, Индии, Китая и других региональных держав есть четкое оправдание своих претензий на глобальные роли в современном мире. Для этого есть все причины: исторические, экономические, культурные, научные и политические", - написал он в соцсети X (ранее Twitter), при этом снова заявив, что "глобальный мир намного шире даже самых продуманных региональных национальных интересов".

Накануне Подоляк выступил с утверждением о "слабом интеллектуальном потенциале" таких стран, как Индия и Китай, которые якобы "не анализируют последствия" своих действий. По его словам, эти государства зарабатывают на украинском конфликте так же, как и Турция.

Сегодняшнее заявление советника было опубликовано практически сразу после того, как китайская сторона потребовала Киев разъяснить высказывания о "слабом потенциале" стран. 

Теги:
УкраинаИндияТурцияКитайЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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