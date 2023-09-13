The Times: в Финляндии заговорщики планировали убить экс-премьера страны

Убийство Санны Марин планировалось во время посещения ею города Лахти в августе 2022 года

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Крайне правая группировка в Финляндии "планировала убийство Санны Марин", бывшего премьер-министра страны, во время посещения ею города Лахти в августе прошлого года. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на данные, обнародованные на судебном процессе, проходящем в этом финском городе, расположенном в 100 км к северу от Хельсинки.

Четверым подозреваемым в заговоре, как ожидается, будут предъявлены обвинения в планировании террористического акта, использовании 3D-принтеров для изготовления огнестрельного оружия и его хранении.

В ходе полицейских рейдов в их домах обнаружены списки других "потенциальных целей", в том числе членов парламента, антифашистских активистов и представителей меньшинств.

Правительство во главе с Марин ушло в отставку после проигрыша возглавляемой ею Социал-демократической партии (СДП) на состоявшихся 2 апреля парламентских выборах. 5 апреля на пресс-конференции Марин заявила о намерении покинуть пост руководителя СДП, подчеркнув при этом, что собирается оставаться депутатом финского парламента. 12 сентября она сложила с себя полномочия депутата парламента.