13 сентября, 11:15
Военная операция на Украине

На Украине признали, что противостоять российским авиабомбам практически невозможно

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Украине нужны современные истребители, которые могли бы противостоять российским самолетам

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российские модифицированные авиабомбы ФАБ-500 сбивать практически невозможно. Об этом заявил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

"Теоретически этим бомбам можно противостоять, но сбить их крайне сложно, практически невозможно", - приводит слова Игната газета The Washington Post.

По его словам, имеющиеся в распоряжении украинской армии средства ПВО могут пытаться сбивать ракеты, но практически бессильны перед планирующими авиабомбами. Он добавил, что Украине нужны современные истребители, которые могли бы противостоять российским самолетам.

С начала российской специальной военной операции западные союзники нарастили поставки оружия и военной техники Украине на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Тем не менее Киев постоянно просит партнеров ускорить новые поставки и включить в них более современные виды оружия, системы ПВО, а также передать ему истребители, в первую очередь американские F-16. В Киеве неоднократно озвучивали различные сроки возможных поставок, а на Западе объявляли о подготовке украинских пилотов, однако точного понимания, когда западные истребители поступят в распоряжение ВСУ, пока нет.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что в Киеве "расстроены и сбиты с толку" из-за задержек в поставках истребителей F-16, однако на Украине не решаются публично делать соответствующие заявления. При этом, по данным NBC, задержка связана не с техническими аспектами, а с политической блокировкой этого решения. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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