В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД

По информации pravda.sk, конфликт между Игором Матовичем и Робертом Калиняком произошел в ходе пресс-конференции по вопросам миграции

БРАТИСЛАВА, 13 сентября. /ТАСС/. Экс-премьер Словакии Игор Матович и бывший министр внутренних дел республики, социал-демократ Роберт Калиняк подрались перед дворцом словацкого правительства в центре Братиславы. Инцидент политиков был снят на видео и выложен в интернет новостным порталом pravda.sk.

Конфликт между Матовичем и Калиняком произошел в ходе пресс-конференции по вопросам миграции, которую проводила оппозиционная партия "Направление - социальная-демократия" перед дворцом правительства. Экс-премьер, возглавляющий правоконсервативную партию "Обычные люди и независимые личности", подъехал к месту ее проведения на вездеходе, на котором были уставлены репродукторы. Он включил их на полную громкость, перебивая выступления участников встречи с журналистами, и начал резко критиковать социал-демократов, выражаясь нелицеприятно, главным образом, по адресу бывшего главы МВД.

Калиняк с несколькими своими сторонниками подошел к вездеходу и после того, как находившийся за рулем Матович открыл дверь, попытался отобрать у него микрофон. Тот сопротивлялся и получил удар в лицо. Экс-премьер не оставил это без ответа и ударил ногой в грудь бывшего министра. Потасовку политиков удалось прекратить лишь поспешившему к месту инцидента полицейскому, после чего Матович покинул место драки.

Инцидент между политиками произошел незадолго до намеченных на 30 сентября досрочных выборов в Национальный совет (парламент) Словакии. Согласно опросам населения, наибольшие шансы на победу в них имеет партия "Направление - социальная-демократия".