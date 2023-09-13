В Венгрии считают, что заявления Киева о правах меньшинств должны быть подкреплены делами

Речь идет о готовности Украины изменить правила использования в школах языков национальных меньшинств

БУДАПЕШТ, 13 сентября. /ТАСС/. Слова властей Украины о готовности изменить правила использования в школах языков национальных меньшинств должны быть подкреплены конкретными делами. Об этом заявила президент Венгрии Каталин Новак в связи с проблемой нарушения прав этнических венгров в Закарпатье.

Будапешт давно добивается от Киева восстановления прав венгерского меньшинства на Украине, в частности возможности вести на родном языке обучение в школах и вузах Закарпатской области. Правительство Венгрии предупреждало, что в противном случае не поддержит начало переговоров по вопросу о присоединении Украины к Евросоюзу, запланированных в декабре. На этой неделе вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью газете Financial Times сообщила, что власти страны готовы изменить правила использования языков национальных меньшинств, чтобы устранить препятствия для переговоров о вступлении в ЕС. В этих целях запланированы переговоры Украины с Венгрией и Румынией.

"Я приветствую заявление Ольги Стефанишиной газете Financial Times о том, что Киев готов внести изменения в свои законы о правах меньшинств, которые также затронут закарпатских венгров. Моя недавняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве вселила в меня оптимизм, и если за заявлением заместителя премьер-министра по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции последуют действия в верном направлении, то это может стать важным шагом вперед", - написала Новак в соцсети X (ранее Twitter).

25 апреля 2019 года Верховная рада Украины приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который значительно ограничил возможность использования в стране русского языка и языков национальных меньшинств. 15 мая 2019 года Петр Порошенко, чьи полномочия на посту президента истекали через пять дней, подписал документ. 16 июля 2019 года закон вступил в силу, за исключением отдельных положений.