В Бишкеке проходит митинг в поддержку арестованного оппозиционного политика

Собравшиеся с флагами политической партии "Бутун Кыргызстан" люди требуют освобождения Адахана Мадумарова из-под стражи

БИШКЕК, 13 сентября. /ТАСС/. Около 100 сторонников арестованного в Киргизии по подозрению в госизмене оппозиционного политика Адахана Мадумарова собрались на митинг возле здания Бишкекского городского суда, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Собравшиеся с флагами политической партии "Бутун Кыргызстан" на митинг люди требуют освобождения партийного лидера из-под стражи.

"Сейчас в Бишкекском суде рассматривается вопрос о мере пресечения в отношении Мадумарова. У нас сразу несколько требований к властям", - сказал один из участников акции Талант Кадырбеков. В первую очередь, по его словам, митингующие настаивают на "справедливом и прозрачном" рассмотрении дела оппозиционного политика.

Во-вторых, собравшиеся настаивают на освобождении задержанного из-под стражи, поскольку он "никуда и не собирается бежать из страны" и, по мнению участников протеста, вполне "мог быть освобожден на время следствия под домашний арест или подписку о невыезде". Как напомнил собеседник, ранее нижестоящая инстанция - суд Первомайского района столицы Киргизии - принял решение об аресте Мадумарова сроком на два месяца.

Мадумарову, который является основателем и лидером "Бутун Кыргызстан", правоохранительными органами республики сразу после задержания 2 сентября нынешнего года было предъявлено обвинение в государственной измене. Следствие по его делу ведется в закрытом режиме. Политик обвиняется в незаконном подписании с таджикской стороной в 2009 году протокола рабочей встречи секретарей Советов безопасности Киргизии и Таджикистана, позволяющим передать киргизской стороне в аренду на 49 лет 5 га земли, которая считается спорной территорией.

Начиная с 2010 года Мадумаров работал не только секретарем Совбеза, но и спикером парламента Киргизии, а также государственным секретарем. Он неоднократно избирался депутатом высшего законодательного органа страны. В нынешнем составе Верховного совета он возглавляет оппозиционную фракцию "Бутун Кыргызстан".