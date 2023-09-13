Глава ВГС Ливии попросил Россию о помощи в преодолении последствий наводнения

Согласно заявлению российского посольства в Триполи, это связано с тем, что "ливийские службы спасения не справляются с масштабом разрушений"

КАИР, 13 сентября. /ТАСС/. Глава Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Мухаммед Такала в ходе встречи с послом России в Триполи Айдаром Аганиным обратился к РФ за помощью в преодолении последствий разрушительного наводнения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале российского посольства в Триполи.

"12 сентября в Триполи глава Высшего государственного совета М. Такала принял посла России в Ливии А. Аганина. В ходе встречи посол России выразил искренние соболезнования и сочувствие главе ВГС и ливийскому народу в связи с многочисленными жертвами, вызванными ураганом, ударившим по северо-востоку Ливии. А. Аганин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате природной катастрофы, - отметили в посольстве. - В свою очередь М. Такала просил российскую сторону оказать необходимую помощь Ливии, потому что ливийские службы спасения не справляются с масштабом разрушений".