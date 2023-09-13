Глава МИД Франции обсудит в Египте Украину и вопросы продовольственной помощи

Катрин Колонна также обсудит с руководством республики сотрудничество между Францией и Египтом по глобальным проблемам, в том числе финансирование экологических преобразований

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетит Египет, где обсудит с руководством страны ситуацию вокруг Украины и вопросы помощи странам, испытывающим проблемы с продовольствием. Об этом говорится в коммюнике ведомства, опубликованном на его сайте.

"Министр по делам Европы и иностранных дел Катрин Колонна посетит Египет 13 и 14 сентября 2023 года. Она проведет переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и министром иностранных дел Египта Самехом Шукри", - сказано в тексте.

Отмечается, что Колонна обсудит последствия украинского конфликта, "в частности для глобальной продовольственной безопасности, и затронет инициативы Франции по оказанию помощи странам, в наибольшей степени пострадавшим от нестабильности на сельскохозяйственных рынках". О каких конкретно предложениях Парижа идет речь, не уточняется.

Кроме того, на встречах в Египте будет обсуждаться урегулирование кризисов в странах Африки и на Ближнем Востоке. "Глава ведомства и ее египетские собеседники обсудят пути поиска долгосрочных политических решений кризисов в регионе, в частности в Судане, Ливии, на палестинских территориях и в Ливане", - отмечается в сообщении.

Колонна также обсудит с руководством республики сотрудничество между Францией и Египтом по глобальным проблемам, в том числе финансирование экологических преобразований.