В Молдавии заявили, что власти выслали главу "Sputnik Молдова" к приезду замглавы НАТО

Депутат парламента страны Богдан Цырдя отметил, что чиновники решили так сделать подарок Мирче Джоанэ

КИШИНЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Молдавии выслали из страны директора агентства "Sputnik Moldova" Виталия Денисова в угоду замглавы НАТО Мирче Джоанэ, который прибывает в Кишинев для обсуждения борьбы с дезинформацией. Об этом заявил депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя.

"Наши чиновники решили сделать подарок Джоанэ и выдворить в день его приезда Виталия Денисова. Теперь вы понимаете, до чего ничтожны и мелочны эти господа?" - написал Цырдя в Telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь правительства Молдавии Даниел Водэ заявил на брифинге, что Джоанэ обсудит с руководством Молдавии вопросы укрепления безопасности, борьбы с дезинформацией и другие приоритеты сотрудничества республики с альянсом.

Сотрудники миграционной службы Молдавии утром в среду отвезли Денисова в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом, не позволив ему собрать вещи и взять с собой домашних животных. Ему выдали предписание о 10-летнем запрете на въезд в Молдавию, говорится в публикации агентства "Sputnik Молдова". В нем отмечено, что российский посол Олег Васнецов поставлен в известность о произошедшем. Партия "Возрождение" и Партия социалистов Республики Молдова, а также бывший президент Молдавии Игорь Додон осудили действия властей.