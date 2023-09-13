СМИ: отношения между Габоном и Францией вряд ли изменятся после переворота

По мнению экспертов, новый глава страны Олиги Нгема не будет подвергать критике французскую политику

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Отношения между Либревилем и Парижем не изменятся после переворота, несмотря на антифранцузские настроения среди самих габонцев. Об этом сообщил американский журнал Foreign Policy со ссылкой на аналитиков.

"Переворот в Габоне сильно отличается от ситуации в Нигере и Сахеле в целом. Отношения между Францией и Габоном, скорее всего, останутся без изменений", - говорится в публикации.

Как отмечает политолог Oxford Economics Africa Франсуа Конради, в габонском обществе чувствуются антифранцузские настроения, однако нет никаких оснований полагать, что новый глава страны Олиги Нгема будет пересматривать условия контрактов с Парижем или подвергать критике французскую политику, разжигая народные волнения.

"Это не Нигер или Буркина-Фасо, где отношения с Францией и все договоренности с Францией были пересмотрены", - подчеркнул он, обратив внимание, что как раз свергнутый президент Габона Бонго Ондимба начал отдаляться от Парижа, поскольку встретился с королем Карлом III и вступил в Содружество наций, а также пообещал построить военно-морскую базу для Китая.

Политолог также указал на то, что в состав нового парламента вошли бывшие члены правящей Габонской Демократической партии, а не кандидаты от оппозиции.