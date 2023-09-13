В Баку заявили, что ответили на предложения Еревана по проекту мирного договора

МИД Азербайджана сообщил, что страна предоставила Армении свои комментарии

БАКУ, 13 сентября. /ТАСС/. МИД Азербайджана опроверг заявления армянской стороны о том, что Баку пока не ответил на новые предложения Еревана по проекту мирного соглашения между двумя странами.

"Азербайджанская сторона в течение короткого времени представила Армении свои комментарии, связанные с проектом соглашения "О построении мира и межгосударственных отношений". Подобные сообщения, распространяемые армянской прессой, не отражают действительности и являются очередной манипуляцией со стороны Армении", - сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде, отвечая на вопросы местных СМИ.

Ранее в среду глава парламентской комиссии Армении по внешним отношениям Саркис Ханданян заявил, что Азербайджан пока не ответил на предложения Еревана по урегулированию отношений и проекту мирного соглашения.

24 августа премьер-министр Армении сообщил, что Ереван передал Азербайджану новые предложения по подписанию мирного соглашения между двумя странами.