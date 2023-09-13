В Ливии начали расследование причин обрушения плотины в Дерне

Оно привело к значительному увеличению числа жертв в этом регионе, отметил советник Палаты представителей Ливии

КАИР, 13 сентября. /ТАСС/. Ливийские власти приступили к расследованию обстоятельств обрушения плотины близ города Дерна, которое привело к значительному увеличению числа жертв в этом регионе во время наводнения на северо-востоке страны. О начале следственных действий сообщил советник Палаты представителей (парламента) Ливии.

"По факту обрушения плотины в Дерне уже ведется расследование", - указал представитель парламента, которого процитировал телеканал Al Arabiya.

Ранее премьер-министр ливийского Правительства национального единства, штаб-квартира которого находится в столице страны Триполи, Абдель Хамид Дбейба пообещал "после окончания кризиса провести расследование проявлений халатности, которые привели к увеличению числа пострадавших от наводнения и ливней".