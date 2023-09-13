Ирак разоружил группировки на границе с Ираном

По словам главы МИД республики Фуада Хусейна, соглашение реализуется в сотрудничестве с правительством Иракского Курдистана

ДУБАЙ, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Ирака разоружили группировки, которые базируются в граничащих с Ираном районах. Об этом сообщил глава МИД арабской республики Фуад Хусейн на пресс-конференции в Тегеране по итогам переговоров с его иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

"Мы находимся в процессе достижения конечной цели [соглашения] в соответствии с планом" - цитирует его иракское агентство INA. "Группировки, базирующиеся на границе Ирака и Ирана, были разоружены, также были созданы лагеря беженцев, которые будут [функционировать] под эгидой [Управления Верховного комиссара] ООН по делам беженцев", - добавил Хусейн. По его словам, соглашение реализуется в сотрудничестве с правительством Иракского Курдистана.

"Абсурдно, что отношения между двумя странами превосходны, а суверенитет Ирака и Иракский Курдистан находятся под угрозой бомбардировок или начала военной кампании", - подчеркнул Хусейн. Он призвал отказаться от силы в решении проблем.

Как пишет агентство Fars, со своей стороны Абдоллахиян заявил, что Иран "серьезно относится к обеспечению национальной безопасности". "Мы рады, что высокопоставленные чиновники правительства Ирака и [глава МИД республики] Фуад Хусейн предоставили сегодня очень важную информацию относительно вывода террористических группировок из районов, близких к границам Ирана, их переброски в глубь территории Ирака и усилий по их разоружению", - добавил глава МИД Ирана. Он отметил, что следующие шаги в рамках соглашения будут полностью реализованы в ближайшие дни.

Во время визита Хусейна в Тегеран ранее в среду иранское агентство Tasnim сообщило, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) стягивает технику и вооружения к границе с Ираком в связи с приближением завершения срока, в течение которого иракские власти должны разоружить находящиеся у границы с Ираном группировки. Как ранее уточнил заместитель командующего КСИР Сардар Нилфорушан, власти Ирака должны разоружить формирования, которые Тегеран считает террористическими, до 19 сентября. В противном случае Иран намерен "защищать свои интересы", добавил он.

Операции Ирана на территории Ирака

В 2022 году подразделения КСИР несколько раз атаковали в иракской провинции Сулеймания лагеря и штабы Объединенной партии Иранского Курдистана, которую в Тегеране считают террористической. Ракетным обстрелам подверглись объекты другой запрещенной в исламской республике организации - Демократической партии Иранского Курдистана в Эрбиле.

Операции против этих формирований проводились в конце 2022 года на фоне антиправительственных волнений, которыми были охвачены населенные курдами регионы в Иране. Ожесточенные столкновения между силами безопасности и демонстрантами имели место в Сенендедже - административном центре провинции Курдистан, где власти арестовали свыше 570 человек. В Тегеране указали на причастность к погромам и беспорядкам сепаратистских курдских организаций, базирующихся в соседнем Ираке.