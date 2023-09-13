Польские правые потребовали, чтобы лидер оппозиции вернул полученные им германские награды

По информации TVP, причиной этого требования стали обвинения Дональда Туска в том, что в годы его пребывания на посту премьер-министра Польши страны он проводил прогерманскую политику

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Правящая в Польше консервативно-националистическая партия "Закон и справедливость" (ЗиС) требует от лидера крупнейшего оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Дональда Туска вернуть полученные им от Германии награды. Об этом сообщает телеканал TVP.

По информации телеканала, с таким требованием обратился к Туску глава парламентской комиссии по международным делам, депутат ЗиС Радослав Фогель. Причиной этого требования стали обвинения Туска в том, что в годы его пребывания на посту премьер-министра Польши (2007-2014 годы) он проводил прогерманскую политику и "делал все, чтобы получить выгодное место в ЕС, зная, что это невозможно без поддержки канцлера Ангелы Меркель, и этому, к сожалению, была подчинена вся международная политика времен Туска".

Дональд Туск в 2010 году был награжден международной премией имени Карла Великого, вручаемой за вклад в объединение Европы. Позже ему была вручена медаль Вальтера Ратенау (министр иностранных дел Германии, в 1922 году убитый боевиками-националистами) за достижения в политике.

Возглавляемая Туском Гражданская коалиция является главным соперником ЗиС на предстоящих 15 октября парламентских выборах.