13 сентября, 12:38

Начальник Генштаба ВС Ирана провел телефонный разговор с главой Минобороны Азербайджана

Мохаммад Хосейн Багери опроверг сообщения о стягивании иранских военных к азербайджанской границе

БАКУ, 13 сентября. /ТАСС/. Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн Багери в телефонном разговоре с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым опроверг утверждения о концентрации иранской стороной живой силы и военной техники на границе двух стран. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского Минобороны.

"Генерал-лейтенант Багери <…> подчеркнул, что распространяемая некоторыми силами с целью нанесения ущерба дружественным и добрососедским отношениям двух стран лживая информация о том, что Иран якобы стягивает к границе с Азербайджаном живую силу и военную технику, проводит различные учения, совершенно безосновательна", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, в ходе телефонного разговора стороны провели обмен мнениями о ситуации в регионе и обсудили перспективы военного сотрудничества между двумя странами. 

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