Президент Киргизии назначил трех новых министров правительства

В частности, на должность министра труда, социального обеспечения и миграции назначили Гулнару Баатырову

БИШКЕК, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении трех новых министров правительства республики. Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Кутнаева Нурия Асылбековна назначена министром цифрового развития Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

Указами Жапарова на должность министра труда, социального обеспечения и миграции назначена Гулнара Баатырова, а Алымкадыр Бейшеналиев возглавил киргизский Минздрав. Бейшеналиев уже работал главой этого министерства, однако был отстранен от должности в связи с подозрением в причастности к коррупции. Впоследствии все обвинения с него были сняты.

Ранее Кутнаева, Баатырова и Бейшеналиев были назначены исполняющими обязанности министров. В среду парламент Киргизии дал согласие назначить их главами трех ведомств.

Кандидатов на должности министров в Киргизии предлагает президент, после чего парламент должен дать свое согласие. Утвержденных кандидатов президент своим указом назначает руководителями ведомств.