ООН отправила первую партию продовольственной помощи в Ливию

В ближайшие дни Всемирная продовольственная программа планирует оказать помощь более чем 5 тыс. семей, пострадавших от наводнения

РИМ, 13 сентября. /ТАСС/. ООН отправила первую партию помощи по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП) в пострадавшую от наводнения Ливию, где погибли тысячи людей.

"В ближайшие дни ВПП планирует оказать помощь более чем 5 тыс. семей [в Ливии], - говорится в пресс-релизе организации. - ВПП ООН уже оказывает помощь более чем 52 тыс. человек в виде продовольствия и денежных средств".

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Затоплены многие жилые дома, больницы и другие важные гражданские объекты. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где были разрушены две плотины. Именно разрушение плотин близ Дерны и стало, как считают в ливийском Красном Полумесяце, главной причиной многочисленных жертв в этом регионе.

Как сообщил телеканал Al Hadath, только в Дерне число жертв составляет на настоящий момент 6 тыс. Ранее министерство здравоохранения в правительстве, назначенном парламентом Ливии, сообщало, что ожидает увеличения числа жертв до 10 тыс.