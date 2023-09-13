В Киргизии суд оставил под арестом оппозиционного политика Адахана Мадумарова

Он был задержан в начале сентября

БИШКЕК, 13 сентября. /ТАСС/. Бишкекский городской суд признал законным решение нижестоящей инстанции, оставив под арестом оппозиционного политика, депутата парламента и лидера партии "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

"Сегодня в Бишкекском городском суде рассмотрены судебные материалы в отношении М.А.К. (Мадумарова Адахана Кимсанбаевича - прим. ТАСС). Постановления Первомайского районного суда города Бишкек оставлены без изменения", - говорится в сообщении.

Политик был задержан в начале сентября нынешнего года. Решением суда Первомайского района Бишкека в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Адвокаты задержанного попытались обжаловать данное решение в вышестоящей инстанции - Бишкекском горсуде.

Во время рассмотрения дела Мадумарова у здания городского суда состоялся митинг в поддержку партийного лидера, в котором приняли участие около 100 человек.

Мадумарову, который является основателем и лидером "Бутун Кыргызстан", правоохранительными органами республики сразу после задержания 2 сентября нынешнего года было предъявлено обвинение в государственной измене. Следствие по его делу ведется в закрытом режиме. Политик обвиняется в незаконном подписании с таджикской стороной в 2009 году протокола рабочей встречи секретарей Советов безопасности Киргизии и Таджикистана, позволяющим передать киргизской стороне в аренду на 49 лет 5 га земли, которая считается спорной территорией.

Начиная с 2010 года Мадумаров работал не только секретарем Совбеза, но и спикером парламента Киргизии, а также государственным секретарем. Он неоднократно избирался депутатом высшего законодательного органа страны. В нынешнем составе Верховного совета он возглавляет оппозиционную фракцию "Бутун Кыргызстан".