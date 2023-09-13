13 сентября, 13:04

В Грузии опровергли информацию СМИ об отказе от размещения военной базы США

В Минобороны республики подчеркнули, что дезинформация используется политически ангажированными лицами для введения общественности в заблуждение

ТБИЛИСИ, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Грузии опровергло информацию оппозиционного телеканала Mtavari Arkhi о якобы отказе властей страны от размещения военной базы США.

Накануне телеканал со ссылкой на собственные источники сообщил, что министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Грузию в конце 2021 года предложил руководству страны открыть американскую военную базу для повышения безопасности республики, на что получил отказ.

"Министерство обороны откликается на распространенную в СМИ информацию, которая касается темы американо-грузинских военно-политических отношений и по содержанию представляет полную ложь", - говорится в заявлении.

Ведомство подчеркивает, что дезинформация используется политически ангажированными лицами для введения общественности в заблуждение. 

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