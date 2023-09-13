13 сентября, 13:03
Военная операция на Украине

Британия увеличила до $510 млн сумму контракта на восполнение переданных Киеву боеприпасов

Новый контракт позволит создать более 200 рабочих мест, говорится в заявлении оборонной компании BAE Systems

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании увеличило сумму контракта на восполнение переданных Украине боеприпасов с £280 млн ($350 млн) до £410 млн ($510 млн). Об этом говорится в заявлении оборонной компании BAE Systems.

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"BAE Systems гарантировала новые заказы на дополнительную сумму в размере £130 млн на поставку боеприпасов Минобороны Великобритании. Заказ был сделан вследствие решения Минобороны увеличить сумму анонсированного в июле контракта с £280 млн до £410 млн", - сказано в сообщении. Отмечается, что новый контракт позволит создать более 200 рабочих мест. Компания намерена выполнить заказ на своих предприятиях в городе Вашингтон на севере Англии и в местечке Гласкод на юге Уэльса.

"Важно, чтобы мы увеличивали наше собственное производство снарядов. Этот контракт увеличит запасы боеприпасов, поддержит нашу оборонную индустрию и поможет создать сотни высококвалифицированных рабочих мест в Великобритании", - заявил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Картлидж.

13 марта правительство Великобритании объявило об увеличении расходов на оборону на £5 млрд (примерно $6,2 млрд) в ближайшие два года в свете конфликта на Украине. Как отмечал кабмин, часть этой суммы будет вложена в производство боеприпасов взамен тех, что были ранее переданы Украине с британских складов. 

Теги:
УкраинаВеликобританияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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