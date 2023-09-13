В Баку заявили, что работают с МККК для открытия путей доставки грузов в Карабах

По словам помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, власти региона отказываются открыть дороги

БАКУ, 13 сентября. /ТАСС/. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку продолжает взаимодействовать с Международным комитетом Красного Креста (МККК) для скорейшего и одновременного открытия дороги Агдам - Ханкенди и Лачинской дороги для автоколонн МККК с целью доставки грузов в Карабах.

"Мы продолжаем взаимодействовать с Международным комитетом Красного Креста с целью обеспечения скорейшего и одновременного открытия дорог Агдам - Ханкенди и Лачин - Ханкенди для автоколонн МККК, как было согласовано в телефонном разговоре между президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым] и госсекретарем [США Энтони] Блинкеном 1 сентября", - написал Гаджиев в социальной сети X (ранее Twitter).

Официальный представитель администрации президента Азербайджана подчеркнул, что, хотя прошло уже 12 календарных дней, "незаконный режим [непризнанной Нагорно-Карабахской республики], подчиняющийся Армении, отказывается разрешить этот проезд и открыть дороги".

"Мы призываем наших международных партнеров удвоить усилия и экспертное давление на Армению и подчиняющийся ей незаконный режим с целью прекращения этой деструктивной политики", - отметил Гаджиев. Он назвал "бесперспективной стратегией" "намеренное использование гуманитарных вопросов в качестве оружия".

12 сентября МИД Азербайджана подтвердил готовность Баку параллельно маршруту Агдам - Ханкенди открыть Лачинскую дорогу для переброски гуманитарных грузов в Нагорный Карабах с помощью МККК. В качестве условия выдвигалось соблюдение пограничных и таможенных процедур.

По утверждениям армянской стороны, Лачинский коридор, который является единственной сухопутной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, был перекрыт 12 декабря 2022 года группой азербайджанцев, а затем Баку официально установил контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла о готовности обеспечить снабжение армянского населения региона всем необходимым по автодороге, ведущей из Агдама.